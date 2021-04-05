В Сумах пройдет Летняя гимназиада по спортивной аэробике 17-18 апреля в Сумах пройдет Летняя гимназиада по спортивной аэробике.

Турнир запланирован в манеже СумГУ. Однако из-за карантинных ограничений пройдут без зрителей. Планируется проведение трансляции, в том числе на UA:ПЕРШИЙ и XSPORT.