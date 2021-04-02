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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:51245

Нова вистава щепкінців чекає на сумчан

15 квітня відбулась здача вистави «Афінські вечори» за п’єсою відомого драматурга та кінорежисера Петра Гладіліна у постановці Антона Меженіна.

Сценічні події відбувається у інтелігентній сім’ї, яка зовні виглядає цілком благопристойно. Між тим, насправді все далеко не так. Суперечливі позиції членів родини часом руйнують усталений стереотип. Крізь призму непростих сімейних стосунків автор робить проекцію на саму суть багатьох суспільних негараздів.
У головній ролі - народна артистка України Євгенія Серебрякова. Під час вистави свій чудовий акторський талант також продемонстрували досвідчені майстри сцени – заслужений артист України Сергій Медін, Олександр Середа, Ганна Глазачева, Юрій Кулик.
У постановці задіяні талановиті молоді митці - Анастасія Старосельська, Яніна Бабенко, Олександр Михайлов, які внесли свій особливий колорит у цікаву режисерську роботу.
Щепкінці запрошують глядачів на перегляд вистави після зняття карантинних обмежень.

Andrey Sechin
 
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