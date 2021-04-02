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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах установили таблички для незрячих людей, которые они не могут прочитать

Слово «дом» - единственное, что можно прочитать шрифтом Брайля на новых туристических пилонах в Сумах.

Об этом корреспонденты Суспільного узнали, протестировав новинку вместе с человеком, который имеет инвалидность по зрению.

Два туристических пилона стоимостью почти 50 000 гривен появились в Сумах в рамках городского проекта «Туристическая уличная навигация города». Их установили у Агенции промоции «Сумы» и у Покровского сквера, рассказала начальница городского управления стратегического развития Оксана Кубрак.

«Информационные панели имеют карту, на протяженности трех километров рассказывает о важных объектах, которые стоит увидеть нашим гостям города. Есть и информационная доступность и инклюзивная доступность. Информационные панели имеют у нас шрифт Брайля», - рассказала чиновница.

Дарья Сасса пользуется шрифтом Брайля 35 лет. Она говорит, что на этом пилоне не соблюдены стандарты нанесения шрифта.

«Буквы, они все идут очень близко друг от друга. Здесь можно только догадываться, что написано. Во-первых, буквы малого размера. Точечки также очень сливаются друг с другом. Вот «дом», допустим, ну, тут надо иметь очень хорошую ощупь, чтобы распознать, что это именно эти буквы находятся. Единственное, что «дом» - еще более-менее я могу распознать, а все остальные требует корректировки», - рассказала координатор общественной организации людей с инвалидностью по зрению «Инициативы Слобожанщины» Дарья Сасса.

По ее словам, надпись шрифтом Брайля на пилоне не отражает тех стандартов, которые должны быть, то есть определенные размеры букв, отступления между словами.

«Если брать, допустим, эти контрастно-тактильные таблички, которые в поликлиниках или на дверях департамента социальной защиты населения, то там достаточно четко, все понятно. То есть расположены буквы правильно, и точечки ощущаются, и нет такой слитности, как здесь», - говорит Дарья.

Туристические пилоны на заказ сумской мэрии изготовил харьковский предприниматель. Он занимается туристической навигацией и устанавливает подобные таблички со шрифтом Брайля по всей Украине. Он рассказал, что надписи по Брайлю тестируют каждый раз перед установкой.

«Каких-то точных стандартов нет, как правильно. Нет точного размера, высоты, ширины между точками. И каждый раз, когда нам кто-то говорит: вы что-то сделали неправильно, нам сложно это мнение парировать. Неправильно может быть, например, слово написано», - говорит предприниматель Михаил Дьомшин.

Также он добавил, что, если надписи действительно не читаются, их перепишут.

Позже Дарья Сасса сообщила, что с ней связались представители Агенции промоции «Сумы» и договорились в дальнейшем консультироваться по подобным вопросам.

Общество
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