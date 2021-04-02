В Шостке сестры-подростки сбежали из дома Из-за сниженного родительского контроля двое родных несовершеннолетних сестер провели ночь на улицах города. Лишь утром девушки вернулись домой, когда их уже масштабно искали правоохранители.

Сегодня утром, 15 апреля, в полицию Шостки обратилась 72-летняя женщина. Она рассказала, что двое ее несовершеннолетних внучек не ночевали дома, и их нынешнее местонахождение неизвестно.

На розыск девушек, которым 14 и 15 лет, был ориентирован личный состав Шосткинского районного управления полиции. И пока правоохранители устанавливали их круг друзей, проверяли скверы и парки - сестры вернулись домой.

По их словам, ночь они провели, гуляя по улицам города.

Сейчас с мамой, бабушкой и самими девушками полицейские проводят профилактические беседы об опасности и последствий такого поведения несовершеннолетних. В свою очередь, сестры клянутся, что сделали определенные выводы и подобная ситуация не повторится.

Относительно мамы молодых барышень полицейские составили административный протокол по ст. 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Женщине грозит штраф.

Правоохранители обращаются к родителям несовершеннолетних детей с просьбой уделять больше внимания своим потомкам - налаживайте с ними дружеские, доверительные отношения. Интересуйтесь их увлечениями, друзьями и как они проводят свое свободное время вне семьи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.