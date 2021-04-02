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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:40128

На Сумщине водитель пытался подкупить копов

Полицейские открыли уголовное производство по факту попытки подкупа сотрудников группы реагирования патрульной полиции.

Событие произошло в одном из сел на Ямпольщине, недалеко от государственной границы. В ночное время суток сотрудники группы реагирования патрульной полиции, которые несли службу на автодороге, увидели автомобиль с прицепом, который своими маневрами пытался избежать встречи с полицейскими. Автомобиль остановили.

За рулем Volkswagen находился 28-летний житель Глуховщины. В прицепе и багажнике автомобиля находилась полтонны минеральных удобрений и емкость в 100 л с дизельным топливом. Каких-либо документов на груз у водителя не было, и объяснить происхождение удобрений и топлива он не смог. Зато мужчина предложил 2000 гривен неправомерной выгоды, чтобы правоохранители отпустили его.

Полицейские несколько раз предупредили водителя об уголовной ответственности, однако тот настаивал. На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции, которая и задокументировала этот факт.

Сейчас указанный автомобиль помещен на площадку временного содержания транспортных средств, для выяснения происхождения груза. В отношении же мужчины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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