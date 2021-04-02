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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:28166

Пять минометных мин времен войны нашла в своей клумбе жительница Сумщины

Просапывая клумбу во дворе своего дома, 82-летняя жительница с. Богдановка Шосткинского района наткнулась на опасные находки.

- Сапаю я значит и слышу, как на носике моей сапки «скрежечет» железо. Я потянула за предмет. Затем второй, третий... Выкопала пять боеприпасов. Мне так страшно стало, поэтому я отнесла и положила их у себя на огороде, - рассказала журналистам Shostka News Нина Титова.

Жительница Шосткинщины обратилась за помощью к специалистам. Сегодня, 15 апреля, на место происшествия выехала группа пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны).

- Было установлено, что данные боеприпасы, в количестве 5 единиц - это минометные мины времен Второй мировой войны калибром 50 мм. Находку мы забрали и обезвредим путем подрыва на специально отведенном месте. Кроме этого, была проверена территория, где женщина нашла мины, других взрывоопасных предметов там обнаружено не было, - отметил Константин Лабко, заместитель начальника группы пиротехнических работ, капитан службы гражданской защиты.

Пиротехники обращаются к гражданам с настоятельной просьбой соблюдать меры безопасности при обнаружении боеприпасов или похожих на них предметов.

- Данных находок нельзя даже касаться, а тем более пытаться перенести, - предостерегает Константин Лабко.

О возможной опасности надо сообщить окружающим и немедленно проинформировать оперативные службы. Помните: обезвреживание данных боеприпасов могут осуществлять только соответствующие специалисты.

Общество
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