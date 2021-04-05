Сумчани можуть відправити пасочку самотнім бабусям та дідусям

Благодійні паски українське державне підприємство поштового зв'язку безкоштовно доставить до геріатричних пансіонатів, якими опікується фонд «Let`s help», у восьми областях України.

Оплатити великодній хліб можна на сайті фонду за цим посиланням.

Вартість однієї пасочки – 30 гривень, проте цінність такого подарунка не виміряти грошима: самотні літні люди понад усе цінують увагу.

Завдяки благодійним пожертвам понад вісім тис. самотніх дідусів та бабусь зможуть отримати солодкий подарунок до Великодня. Збір коштів на пасочки триватиме до 25 квітня включно.

Минулого року «Укрпошта» до Великодня безкоштовно доставила українцям 19 тис. пасочок, та ще понад п’ять тисяч - для самотніх літніх людей в рамках благодійного проекту.