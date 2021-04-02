В Сумах заседал Совет Церквей

«Одной из задач Совета Церквей является содействие межконфессиональному взаимопониманию и согласию на территории области. Отсюда должны идти посылы, которые будут объединять людей, сделают их сильнее, более слаженными, - подчеркнул глава Сумской ОГА Василий Хома. - Мы будем объединять усилия власти, религиозных и других организаций для сохранения межконфессионального согласия, удовлетворение религиозных, общественных и других потребностей верующих».
По его словам, заседания Совета Церквей должны происходить как можно чаще для решения насущных проблем верующих, вопросов, которые их беспокоят.
Распоряжением главы Сумской облгосадминистрации от 31 марта №201-ОД утвержден обновленный состав Совета Церквей и религиозных организаций Сумской области. В состав Совета на добровольных началах вошли руководители (полномочные представители) религиозных управлений (центров) действующих в области религиозных объединений (конфессий).