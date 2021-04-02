В Сумах заседал Совет Церквей Сегодня, 14 апреля, в Сумах прошло первое заседание Совета Церквей и религиозных организаций Сумской области.

«Одной из задач Совета Церквей является содействие межконфессиональному взаимопониманию и согласию на территории области. Отсюда должны идти посылы, которые будут объединять людей, сделают их сильнее, более слаженными, - подчеркнул глава Сумской ОГА Василий Хома. - Мы будем объединять усилия власти, религиозных и других организаций для сохранения межконфессионального согласия, удовлетворение религиозных, общественных и других потребностей верующих».

По его словам, заседания Совета Церквей должны происходить как можно чаще для решения насущных проблем верующих, вопросов, которые их беспокоят.

Справка

Распоряжением главы Сумской облгосадминистрации от 31 марта №201-ОД утвержден обновленный состав Совета Церквей и религиозных организаций Сумской области. В состав Совета на добровольных началах вошли руководители (полномочные представители) религиозных управлений (центров) действующих в области религиозных объединений (конфессий).