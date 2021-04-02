На Сумщине завели уголовку на чиновников, которые не досмотрели за девушкой с инвалидностью, которую насиловали отец с дядей В рамках уголовного производства проверяются действия должностных лиц, которые вовремя не обнаружили сложные обстоятельства, в которых находился ребенок.

Как уже сообщалось ранее, 5 марта 2021 года объявлено о подозрении в систематическом изнасиловании 15-летней девушки двух мужчин - ее 40-летнего отца и 43-летнего дяди (ч. 4 и ч. 6 ст. 152 УК Украины). В настоящее время лица находятся под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Согласно действующему законодательству, сельские, поселковые, городские головы, а также старосты сел и поселков несут персональную ответственность за обеспечение выявления детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, случаев жестокого обращения с ними, возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью ребенка, предоставления таким детям помощи в пределах полномочий и своевременное информирование о них соответствующих субъектов. Несмотря на то, что ребенок имеет инвалидность, длительное время проживал без матери с отцом, который официально не был трудоустроен, девочка не стояла на учете, как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

Следовательно, чтобы проверить действия должностных лиц органа местного самоуправления и органов государственной власти, отвечающих на территории данного района, ювенальными прокурорами начато уголовное производство по факту невыполнения или ненадлежащего выполнения ими своих служебных обязанностей. Сведения в ЕРДР внесены 14 апреля 2021 года по ч. 2 ст. 367 УК Украины. По результатам следствия действиям соответствующих лиц будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.