В Сумах банк отсудил 4 млн грн, которые предоставлял в качестве кредита В Хозяйственный суд Сумской области обратилось АО «Альфа-Банк» к ответчикам ООО «РИШАС» и гражданину К. о взыскании 4 млн 242 тыс. грн задолженности по кредитному договору, процентам и судебным издержкам.

В ходе рассмотрения дела было установлено, меж между банком и ООО "РИШАС" был заключен кредитный договор, в соответствии с ним истец обязывался предоставить первом ответчику кредит в сумме 4 млн. Грн. Предприятие в свою очередь, обязывалось своевременно и в полном объеме выплачивать банку проценты за пользование кредитом, выполнять другие условия и вернуть банку кредит в установленные сроки. С целью обеспечения надлежащего исполнения заемщиком своих обязательств, банк заключил договор поручительства с поручителем - гражданином К. на всю сумму обязательств клиента по этому кредитному договору.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что истец выполнил свои обязательства в полном объеме, но ответчики со своей стороны - нет. Из-за чего возникла задолженность в размере 4 млн. Грн основного долга и 242 тыс. Грн процентов.

Статьей 554 ГК Украины установлено, что в случае нарушения должником обязательства, обеспеченного поручительством, должник и поручитель отвечают перед кредитором как солидарные должники, если договором поручительства не предусмотрена (субсидиарную) ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая уплату основного долга, процентов, неустойки, возмещение убытков, если иное не установлено договором поручительства.

Согласно ч. 1 ст. 1046 ГК Украины по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или такое же количество вещей того же рода и качества.

Согласно ч. 1 ст. 1048 ГК Украины заимодавец имеет право на получение от заемщика процентов от суммы займа, если иное не установлено договором или законом. Размер и порядок получения процентов устанавливаются договором. Если договором не установлен размер процентов, их размер определяется на уровне учетной ставки Национального банка Украины. В случае отсутствия иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата займа.

Суд решил исковые требования истца удовлетворить полностью.