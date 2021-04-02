На Сумщину поступила китайская вакцина CoronaVac На Сумщину поступила вакцина Coronavac производства компании Sinovac Biotech против COVID-19.

Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома. По его словам, 2280 доз вакцины сегодня прибыли в Сумскую область.

Напомним, первая партия вакцин CoronaVac будет распределена прежде всего среди маломобильных групп населения и их сиделок, социальных работников. Также прививки будут организованы для педагогов, участвующих в организации и проведении ВНО, для украинских олимпийских и паралимпийских спортсменов, готовящихся к Олимпиаде в Токио, представителей Национальной полиции и Вооруженных Сил Украины.