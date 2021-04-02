Полиция разыскивает псевдобанкира, который выманил у сумчанина 24 000 гривен Злоумышленник, представившись сотрудником банка, вошел в доверие к сумчанину и перечислил себе на счет немалую сумму денег.

С заявлением о преступлении в полицию обратился 48-летний мужчина и сообщил, что стал жертвой мошенника. Как выяснилось, ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина отметил, что сейчас с банковских карт «клиента» кто-то пытается снять деньги. Для предотвращения этого, псевдобанкир предложил немедленно снять все деньги с карточек и перечислить их на мобильный счет. Так заявитель и сделал.

В ходе разговора злоумышленник выспросил пароли от входа к мобильному приложению одной из телефонных сетей. А потом заявитель обнаружил пропажу 24000 гривен с мобильного счета.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали розыск злоумышленника. Полицейские еще раз советуют гражданам быть внимательными и осторожными при общении с незнакомцами. Взвешивайте свои поступки, особенно когда речь идет о ваших деньгах. Помните, Ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.