С 16 апреля на Сумщине начинаются многоэтапные антитеррористические учения СБУ

Тренировка будет проходить до конца мая по всей территории Сумской области. Особое внимание участников учений будет сосредоточена на пограничных районах.
В учениях примут участие подразделения Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, а также другие участники Координационной группы Антитеррористического центра при УСБУ в Сумской области. Органы местного самоуправления проинформированы о запланированных мероприятиях, и они оказывают полное содействие правоохранительным органам.
Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств.
В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, досмотра автомобильного транспорта. В связи с этим СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Тренировка будет проходить в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.
Попутно СБУ призывает граждан быть бдительными. Если в ваше поле зрения попали лица, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Сумской области по телефону (0542) 61-00-69 или на электронную почту usbu_sum@ssu.gov.ua.
Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Сумщины с пониманием отнестись к необходимости проведения антитеррористических тренировок и связанных с ними возможных временных неудобств.