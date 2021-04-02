С 16 апреля на Сумщине начинаются многоэтапные антитеррористические учения СБУ 16 апреля СБ Украины начнет многоэтапные антитеррористические учения на Сумщине.

Тренировка будет проходить до конца мая по всей территории Сумской области. Особое внимание участников учений будет сосредоточена на пограничных районах.

В учениях примут участие подразделения Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, а также другие участники Координационной группы Антитеррористического центра при УСБУ в Сумской области. Органы местного самоуправления проинформированы о запланированных мероприятиях, и они оказывают полное содействие правоохранительным органам.

Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств.

В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, досмотра автомобильного транспорта. В связи с этим СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Тренировка будет проходить в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

Попутно СБУ призывает граждан быть бдительными. Если в ваше поле зрения попали лица, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Сумской области по телефону (0542) 61-00-69 или на электронную почту usbu_sum@ssu.gov.ua.

Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Сумщины с пониманием отнестись к необходимости проведения антитеррористических тренировок и связанных с ними возможных временных неудобств.