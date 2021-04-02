Сумская ученая отмечена стипендией Президента Украины Ученая СНАУ отмечена стипендией Президента Украины для выдающихся ученых.

13 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №159 / 2021 «О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям науки». Среди когорты лучших представителей научного сообщества и ученая Сумского национального аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры селекции и семеноводства Кожушко Нелли Семеновна.

Эта женщина действительно является выдающимся деятелем в науке, ведь имеет чрезвычайно глубокие наработки в области картофелеводства. На ее счету более 25 сортов картофеля отечественной селекции, несколько грантовых научных проектов, не один десяток публикаций на тему картофелеводства. Это большой вклад в поддержку аграрного сектора и продовольственной безопасности Сумского региона и страны в целом.