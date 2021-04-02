У Сумах відбудеться перший в Україні PlastickChallengeHackathon

До участі у хакатоні запрошуються учасники та команди викладачів, науковців, молодих дослідників, студентів, учнів, представників громадських організацій та бізнесу. Під час заходу вони зможуть послухати виступи експертів у сфері екології, ресайклінгу та апсайклінгу, познайомитися з історіями успіху стартапів, що працюють у цій сфері, розробити та представити власні проєкти, найкращі з яких отримають грошові призи та можливості акселерації цих проєктів.

Орієнтовні тематики хакатону:

•Пластики на основі біорозкладних матеріалів;

•Біорозкладні та придатні до компостування вироби кінцевого споживання;

•Використання побічних продуктів агровиробництва і харчових відходів в технологіях біопластиків;

•Технології рециклінгу небіорозкладних полімерів;

•Технології роздільного збирання та сортування відходів з полімерів;

•Інноваційні рішення запобігання забруднення мікропластиком;

•Технології збирання та переробки полімерних відходів накопичених в океанах;

•Технології переробки полімерних відходів накопичених у навколишньому середовищі;

•Адитивні технології виробництва альтернативних пластиків;

•Інноваційні рішення апсайклінгу, та інші

Взяти участь у PlastickChallengeHackathon2021 можуть учасники та команди з усієї України та з-за кордону. Реєстрація на участь триватиме до 16 травня 2021 року за посиланням.

Партнерами заходу виступили знані українські та закордонні інституції, які впроваджують ідеї захисту довкілля та безпечного поводження з відходами. Серед них Packbridge, «Україна без сміття», Kharkiv Zero Waste, Tech StartUp School, StartUp Kyiv, Re:ban, GREENAGE, CentraleSupélec, The Circular Economy Club, BIOC, Ecomaizing, Norner та інші.

Детальніше про захід можна прочитати на сайті.