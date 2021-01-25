Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:31221

Служба зайнятості Сумщини активний учасник на ринку освітніх послуг

Щороку після випуску студентів навчальних закладів ринок праці поповнюється молодими, дипломованими фахівцями, але найчастіше обраний фах випускниками шкіл не співпадає з викликами ринку праці.

«На сьогодні популярними серед молоді залишаються економічний, юридичний і психологічний напрями підготовки. Хоча певна кількість випускників зазначених напрямів, отримавши диплом залишаються без роботи і більшість з них вимушена звертатись до центрів зайнятості», - зауважив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Слова посадовця підтверджує статистика ринку праці. Так, серед випускників вишів області найбільшу частку тих, хто поповнив лави клієнтів служби зайнятості, це фахівці з таких напрямків: право (108 осіб з СумДУ, 55 – випускники СНАУ), менеджмент (52 особи з СумДУ, 55 – випускники СНАУ), фінанси, банківська справа та страхування – 47 дипломованих спеціалістів та 35 тих, хто обрав журналістику. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка підготував 190 незайнятих спеціалістів з початкової та 130 дошкільної освіти.      

Саме такий стан справ на ринку праці  зумовлює обов’язкову участь служби зайнятості при погодженні пропозицій обсягів прийому та випуску фахівців з тим, аби привести у відповідність регіональний ринок освітніх послуг до потреб ринку праці.

Днями у Сумській обласній державній адміністрації відбулася співбесіда із представниками закладів вищої та фахової передвищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, щодо погодження пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою на 2021 рік.

В обговоренні пропозицій закладів освіти взяли участь заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Вікторія Медвідь, директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Юрій Харламов.

За результатами співбесіди пропозиції обсягу прийому та випуску фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою на 2021 рік погоджено.

Экономика Володимир Підлісний
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Служба зайнятості Сумщини пропонує пошук роботи по-новому
23.02.2021 11:09

Служба зайнятості Сумщини пропонує пошук роботи по-новому

Пошук роботи – це справжня наука, яка потребує спеціальної підготовки....

Зареєструватися в службі зайнятості можна не виходячи з дому
29.01.2021 12:00

Зареєструватися в службі зайнятості можна не виходячи з дому

Як можна зареєструватися в службі зайнятості через портал державних послуг «Дія»?...

Кому роботодавці Сумщини готові платити найбільше?
26.01.2021 15:03

Кому роботодавці Сумщини готові платити найбільше?

У січні-листопаді 2020 року середній розмір заробітної плати в Сумській області становив 9537 гривень. Таку цифру оприлюднила Державна служба статистики...

Чи можуть роботодавці подавати до центрів зайнятості звіти онлайн?
25.01.2021 13:03

Чи можуть роботодавці подавати до центрів зайнятості звіти онлайн?

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, наразі у роботодавців є можливість подавати до центрів зайнятості/філій в електронному...

Новости

На Сумщине 66 916 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:50
На Сумщине заболел коронавирусом 31 педработник
Сегодня 17:04
В Сумах заседал Совет Церквей
Сегодня 17:00
В Сумах собираются застраивать городской парк многоэтажками?
Сегодня 16:52
На Сумщине завели уголовку на чиновников, которые не досмотрели за девушкой с инвалидностью, которую насиловали отец с дядей
Сегодня 16:40
В Сумах банк отсудил 4 млн грн, которые предоставлял в качестве кредита
Сегодня 16:24
На Сумщину поступила китайская вакцина CoronaVac
Сегодня 16:21
С 16 апреля на Сумщине начинаются многоэтапные антитеррористические учения СБУ
Сегодня 16:04
Служба зайнятості Сумщини активний учасник на ринку освітніх послуг
Сегодня 15:31
На Сумщине будут судить браконьера, который убил двух косуль
Сегодня 15:22
В Сумах мошенник попал на камеру наблюдения в кафе (видео)
Сегодня 15:16
Жителів Сумщини запрошують до участі в онлайн-конкурсі дитячих малюнків «Країна моїх прав»
Сегодня 15:13
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19
Сегодня 15:36
Один щит — масса возможностей для рекламы
Вчера 15:55
Чим небезпечні укуси кліщів і як вберегтися від них?
13.04.2021 12:40
В епіцентрі боротьби: сумські журналісти побували у відділенні, де лікують хворих на Covid-19
12.04.2021 18:03
На Сумщине коронавирусная статистика идет вниз: итоги недели
12.04.2021 15:09
Долги за коммунальные услуги: какую ответственность несут потребители
09.04.2021 16:09
На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
07.04.2021 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.