Служба зайнятості Сумщини активний учасник на ринку освітніх послуг Щороку після випуску студентів навчальних закладів ринок праці поповнюється молодими, дипломованими фахівцями, але найчастіше обраний фах випускниками шкіл не співпадає з викликами ринку праці.

«На сьогодні популярними серед молоді залишаються економічний, юридичний і психологічний напрями підготовки. Хоча певна кількість випускників зазначених напрямів, отримавши диплом залишаються без роботи і більшість з них вимушена звертатись до центрів зайнятості», - зауважив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Слова посадовця підтверджує статистика ринку праці. Так, серед випускників вишів області найбільшу частку тих, хто поповнив лави клієнтів служби зайнятості, це фахівці з таких напрямків: право (108 осіб з СумДУ, 55 – випускники СНАУ), менеджмент (52 особи з СумДУ, 55 – випускники СНАУ), фінанси, банківська справа та страхування – 47 дипломованих спеціалістів та 35 тих, хто обрав журналістику. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка підготував 190 незайнятих спеціалістів з початкової та 130 дошкільної освіти.

Саме такий стан справ на ринку праці зумовлює обов’язкову участь служби зайнятості при погодженні пропозицій обсягів прийому та випуску фахівців з тим, аби привести у відповідність регіональний ринок освітніх послуг до потреб ринку праці.

Днями у Сумській обласній державній адміністрації відбулася співбесіда із представниками закладів вищої та фахової передвищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, щодо погодження пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою на 2021 рік.

В обговоренні пропозицій закладів освіти взяли участь заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Вікторія Медвідь, директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Юрій Харламов.

За результатами співбесіди пропозиції обсягу прийому та випуску фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою на 2021 рік погоджено.