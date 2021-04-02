На Сумщине будут судить браконьера, который убил двух косуль Конотопской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 32-летнего жителя Конотопского района по факту незаконной охоте.

По данным следствия, обвиняемый 1 марта 2021 года в запрещенный период без надлежащего разрешения на территории Регионального ландшафтного парка «Сеймский» из зарегистрированного охотничьего оружия подстрелил две косули.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 248 (незаконная охота на других территориях природно-заповедного фонда) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет.