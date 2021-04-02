В Сумах мошенник попал на камеру наблюдения в кафе (видео) Мужчина заходит в кафе или заведения формата фастфуд, заказывает что-то подешевле и показывает продавцу купюру номиналом 200 грн.

Пока кассир считает сдачу, «покупатель» заговаривает ему зубы, ловко прячет купюру и начинает искать мелочь, якобы, чтобы продавцу легче было дать сдачу. Пока кассир не успевает опомниться, мошенник оставляет заведение со своими деньгами, со сдачей от продавца и продуктом заведения.

В понедельник, 12 апреля, на крючок афериста попала продавщица кафе «Саварен».

Рассказала о происшествии и предоставила видео с камеры наблюдения сумчанка Анастасия Завальная, которая также едва не попала в мошенническую ловушку. Как сообщила девушка, недавно о подобной ситуации рассказала продавщица из кафе на СКД, пишет Сумыпост.