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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Жителів Сумщини запрошують до участі в онлайн-конкурсі дитячих малюнків «Країна моїх прав»

Координаційний центр з надання правової допомоги оголошує онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна моїх прав».

Конкурс малюнків планують провести в 3 етапи, брати участь можуть особи до 18 років.  Тема конкурсних робіт: протидія булінгу.

Номінації конкурсу

Молодша група (віком до 8 років);

Середня група (віком від 9 до 13 років);

Старша група (віком від 14 до 17 років).

Етапи проведення конкурсу:

I етап – прийом конкурсних робіт з 14.04.2021 року до 14.05.2021 року. Голосування за конкурсні роботи до 23.05.2021 року;

II етап – визначення переможців та оголошення результатів конкурсу з 24.05.2021 року до 27.05.2021 року;

III етап – нагородження переможців конкурсу, що відбудеться з 28.05.2021 року до 04.06.2021 року.

Організація проведення конкурсу здійснюється Координаційним центром з надання правової допомоги.

Умови подання конкурсних робіт та вимоги до них

На конкурс подається індивідуально підготовлений малюнок учасником конкурсу, пов’язаний з тематикою конкурсу.

Конкурсна робота виконується в довільній графічній чи живописній техніці (олівці, фломастери, фарби, авторська техніка, комп’ютерна графіка тощо) у форматі А 3 або А 4.

Кожен учасник може подати не більше 1 (однієї) конкурсної роботи.

Конкурсна робота подається в електронному вигляді (сфотографована (за допомогою фотоапарату, мобільного телефону, планшету) або відсканована (за допомогою оргтехніки) належної якості)  шляхом завантаження на офіційний сайт конкурсу http://art-konkurs.legalaid.gov.ua (далі – сайт) у форматі JPG, GIF, PNG.

Надсилаючи конкурсну роботу один із батьків (законний представник), який діє в інтересах дитини, яка є учасником конкурсу, підтверджує повну згоду з умовами конкурсу, а також згоду на публікацію малюнку (конкурсної роботи) без будь-яких претензій щодо авторського права у подальшому.

Надсилаючи конкурсну роботу один із батьків (законний представник) учасника конкурсу надає згоду на обробку своїх персональних даних та персональних даних його дитини, яка є учасником конкурсу та приймає умови конкурсу (про що робиться відповідна відмітка).

Перед оголошенням результатів конкурсу за згодою одного з батьків (законного представника) перевіряються документи учасника конкурсу, що підтверджують відповідний вік дитини (відсканований або сфотографований документ належної якості).

Порядок подання конкурсних робіт

Для подання конкурсної роботи учасник конкурсу реєструється на сайті через Gmail пошту, спільно з одним із батьків (законним представником) заповнює всі необхідні дані, завантажує на сайт не більше 1 (однієї) фотографії або скан-копії малюнку у форматі JPG, GIF, PNG із зазначенням назви роботи та чекає, коли конкурсна робота пройде модерацію (перевірку) і з’явиться на сайті для голосування.

Учасник конкурсу може популяризувати (зокрема поширювати у соціальних мережах тощо) свою конкурсну роботу для отримання голосів підтримки.

Голосування за конкурсні роботи та їх оцінювання

Для голосування та підтримки конкурсної роботи потрібно через Gmail пошту авторизуватися на сайті.

Після авторизації учасник голосування може за допомогою відмітки «Подобається» (лайк) підтримати одну найкращу, на його думку, конкурсну роботу.

Оцінювання конкурсних робіт відбувається на сайті в онлайн-режимі усіма авторизованими на сайті учасниками голосування, які виявили бажання підтримати одну з конкурсних робіт.

Визначення переможців та оголошення результатів конкурсу

Переможці визначаються по кожній номінації у кількості трьох осіб – перше, друге та третє місця за кількістю вподобань (лайків), а саме відмітки «Подобається». 1 (перше) місце займає учасник, який набрав найбільшу кількість вподобань у відповідній номінації.

Оголошення результатів конкурсу публікується на сайті та на вебсайті системи надання безоплатної правової допомоги.

Нагородження переможців

Переможці конкурсу нагороджуються грамотами та призами за 1, 2, 3 місця в кожній номінації.

Кращі малюнки буде розміщено на вебсайті системи надання безоплатної правової допомоги.

У разі виникнення будь-яких питань щодо умов та проведення конкурсу звертатися до відділу правопросвітництва Координаційного центру з надання правової допомоги за електронною адресою: pravoprosvita@legalaid.gov.ua.

Досуг Протидія булінгу
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