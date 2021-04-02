На Сумщине пьяный тракторист пытался откупиться от полицейских Чтобы его не привлекли к административной ответственности за управление трактором в состоянии алкогольного опьянения, мужчина предложил полицейским 2000 гривен неправомерной выгоды.

Происшествие произошло в селе Кривоносовка Знобь-Новгородской громады. Во время несения службы на автодороге сотрудники группы реагирования патрульной полиции отделения полиции № 1 (г. Середина - Буда) Шосткинского районного управления полиции остановили трактор, за рулем которого находился 35-летний местный житель. По внешним признакам и запаху спиртного изо рта правоохранители поняли, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако тот отказался. Вместо этого он предложил стражам правопорядка 2000 гривен неправомерной выгоды, чтобы они не составляли на него административный протокол.

От денег полицейские отказались и вызвали на место следственно-оперативную группу для документирования этого факта.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.