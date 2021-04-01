В Ромнах полиция задержала убийцу собственной матери В Ромнах в результате семейной ссоры мужчина нанес телесные повреждения отцу и убил свою родную мать.

Происшествие произошло днем 14 апреля. В одном из домов по улице Индустриальной между 35-летним роменчанином и его родителями произошла семейная ссора.

В результате конфликта мужчина с помощью молотка причинил телесные повреждения головы своему 59-летнему отцу, а 59-летней матери нанес несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. Поняв, что натворил, мужчина выбежал вон из квартиры в том, в чем был одет - в футболке, спортивных штанах и без обуви. Убегая улице, возле одного из частных домов заметил чей-то велосипед, поэтому вскочил на него и поехал.

На поиски убийцы был ориентирован весь личный состав Роменского районного отдела полиции, и через несколько часов злоумышленника удалось найти и задержать.

Сейчас полицией открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 «Убийство» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.