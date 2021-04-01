В Сумах мошенницы выманили у пенсионерки более 170 000 гривен и ювелирные украшения Злоумышленница, прикидываясь целительницей, предложила сумской пенсионерке снять негативную энергию с ее денег и ювелирных украшений. В результате такого «очищения» пожилая женщина в очень короткое время потеряла все свои сбережения.

Днем 14 апреля в Сумское районное управление полиции с заявлением о преступлении обратилась 85-летняя жительница областного центра. Правоохранителям, которые прибыли по вызову, потерпевшая рассказала, что, когда она находилась недалеко от рынка по улице Сумско-Киевских дивизий, к ней подошла незнакомая женщина средних лет и начала разговор. Незнакомка назвалась Анной, и сделала вид, что очень рада была встретить старушку.

Мол, давно за вами наблюдала, и поняла, что с вами что-то не так со здоровьем: «видимо люди «поробили» вам из-за вашего состояния, завидуя тому, что у вас всегда есть деньги». Пенсионерка поддержала разговор, и согласилась с незнакомкой, что у нее действительно есть проблемы со здоровьем, и завистники и враги тоже видимо есть.

В это время, женщин, разговаривали, подошла еще одна - сообщница злоумышленницы. Вновь прибывшая начала радостно рассказывать о том, что в ее семье все наладилось, и от проблем со здоровьем избавилась. Говоря это, она все время благодарила «Анну» и непрерывно нахваливала ее. И, обращаясь уже к пенсионерке, рекомендовала воспользоваться ее услугами.

Старушка потом вспоминала, что была как в тумане, и критическое мышление у нее совсем отключилось. Поэтому пока «добрая волшебница» ждала на улице, пожилая женщина поднялась в свою квартиру. Здесь пенсионерка собрала все свои сбережения в долларах, евро и гривнах. А еще ювелирные украшения из золота. Завернула все это в сверток и снова вышла на улицу. Затем собственноручно положила сверток в сумку злоумышленницы, а та, несколько минут пошептав какие-то приговаривания и «заклинания», передала сверток обратно в руки пенсионерки, приказав идти домой и не открывать его до утра. Потому что «обряд «очищения» денег не сбудется, и проблемы нигде не денутся».

Придя домой, 85-летняя женщина немного пришла в себя, и через пару часов таки решилась открыть пакет. Но обнаружила там вместо гривен, валюты и золотых украшений нарезанную ножницами бумагу, и чуть не потеряла сознание.

В полиции по заявлению потерпевшей открыли уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и принимают все необходимые меры для установления лиц мошенниц и места их нахождения.

Приметы злоумышленниц:

Первая женщина: среднего телосложения, на вид около 40 лет, рост 170 см, волосы темные, брови тонкие. Была одета в серую куртку и длинную юбку.

Вторая женщина: около 30 лет, рост 170-175 см, светлые волосы, имеет короткую прическу, на лице были очки. Была одета в светлую куртку.

Уважаемые граждане! Полиция советует не вступать в разговоры с неизвестными вам людьми ни дома, ни на улице, ни по телефону. Помните, когда в беседе с вами незнакомцы поднимают тему денег, которые необходимо «очистить», или кому-то передать, переслать или отправить, - вы общаетесь с мошенником. Сразу же прекращайте разговор.

Никогда не поддавайтесь панике и эмоциональном давления со стороны собеседника. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.