На Сумщине громаде вернули водоем стоимостью 15 млн грн После вмешательства прокуратуры территориальной громаде Сумщины возвращен земельный участок водного фонда стоимостью свыше 15 млн грн.

После того, как Конотопская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Сумской области с иском о признании недействительным договора о совместной деятельности, ответчик добровольно исполнил исковые требования. Поэтому территориальной громаде возвращен земельный участок водного фонда площадью 21,4 га и стоимостью более 15 млн грн.

Установлено, что в 2020 году между поселковым советом и физическим лицом-предпринимателем заключен договор о совместной деятельности, согласно которому указанный земельный участок передается предпринимателю в пользование для организации отдыха и поддержания водоема в надлежащем состоянии. В то же время, по анализу содержания спорного договора следует, что он является скрытым договором аренды земельного участка водного фонда, потому заключен с нарушением действующего законодательства, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.