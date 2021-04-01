На Сумщине громаде вернули водоем стоимостью 15 млн грн

После того, как Конотопская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Сумской области с иском о признании недействительным договора о совместной деятельности, ответчик добровольно исполнил исковые требования. Поэтому территориальной громаде возвращен земельный участок водного фонда площадью 21,4 га и стоимостью более 15 млн грн.
Установлено, что в 2020 году между поселковым советом и физическим лицом-предпринимателем заключен договор о совместной деятельности, согласно которому указанный земельный участок передается предпринимателю в пользование для организации отдыха и поддержания водоема в надлежащем состоянии. В то же время, по анализу содержания спорного договора следует, что он является скрытым договором аренды земельного участка водного фонда, потому заключен с нарушением действующего законодательства, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.