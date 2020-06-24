Сумчан приглашают к обсуждению проекта реконструкции детского парка «Сказка» В Сумах началось общественное обсуждение эскизного проекта реконструкции детского парка «Сказка».

Заказчиком эскизного проекта является департамент инфраструктуры города.

Проэктантом - ООО «Сумской институт архитектурного планирования».

Общественное обсуждение продлится по 11 мая 2021 года.

Предложения к проекту подаются в электронном виде в управление архитектуры и градостроительства.

Напомним: в сентябре прошлого года, за полтора месяца до выборов, представили концепт реконструкции детского парка, хотя мэр Сум Александр Лысенко на протяжении 6 лет говорил, что вот-вот концепция развития парка родится, было создано несколько рабочих групп, которые, впрочем, ничего путного не придумали…