Сумчан приглашают к обсуждению проекта реконструкции детского парка «Сказка»

Заказчиком эскизного проекта является департамент инфраструктуры города.
Проэктантом - ООО «Сумской институт архитектурного планирования».
Общественное обсуждение продлится по 11 мая 2021 года.
Предложения к проекту подаются в электронном виде в управление архитектуры и градостроительства.
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