Ситуация с коронавирусом в Украине

В частности, заболели 628 детей и 383 медработника.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 4229 человек; выписаны из больниц - 5493 человека; летальных случаев - 433; выздоровели - 11148 человек; осуществлено тестирований за сутки - 119615 (в частности методом ПЦР - 51344, методом ИФА - 20017), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48254.
За все время пандемии в Украине заболело - 1903765 человек; выздоровели - 1453766 человек; летальных исходов - 38 658; проведения ПЦР-тестов - 8822097.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 1625 случаев;
- Винницкая область - 450 случаев;
- Волынская область - 397 случаев;
- Днепропетровская область - 1005 случаев;
- Донецкая область - 961 случай;
- Житомирская область - 648 случаев;
- Закарпатская - 305 случаев;
- Запорожская область - 1015 случаев;
- Ивано-Франковская область - 194 случая;
- Киевская область - 835 случаев;
- Кировоградская область - 183 случая;
- Луганская область - 292 случая;
- Львовская область - 748 случаев;
- Николаевская область - 404 случая;
- Одесская область - 881 случай;
- Полтавская область - 627 случаев;
- Ривненская область - 505 случаев;
- Сумская область - 644 случая;
- Тернопольская область - 403 случая;
- Харьковская область - 1168 случаев;
- Херсонская область - 324 случая;
- Хмельницкая область - 1088 случаев;
- Черкасская область - 747 случаев;
- Черновицкая область - 252 случая;
- Черниговская область - 726 случаев.