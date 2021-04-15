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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ситуация с коронавирусом в Украине

16427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 апреля 2021 года.

В частности, заболели 628 детей и 383 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 4229 человек; выписаны из больниц - 5493 человека; летальных случаев - 433; выздоровели - 11148 человек; осуществлено тестирований за сутки - 119615 (в частности методом ПЦР - 51344, методом ИФА - 20017), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48254.

За все время пандемии в Украине заболело - 1903765 человек; выздоровели - 1453766 человек; летальных исходов - 38 658; проведения ПЦР-тестов - 8822097.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 1625 случаев;

- Винницкая область - 450 случаев;

- Волынская область - 397 случаев;

- Днепропетровская область - 1005 случаев;

- Донецкая область - 961 случай;

- Житомирская область - 648 случаев;

- Закарпатская - 305 случаев;

- Запорожская область - 1015 случаев;

- Ивано-Франковская область - 194 случая;

- Киевская область - 835 случаев;

- Кировоградская область - 183 случая;

- Луганская область - 292 случая;

- Львовская область - 748 случаев;

- Николаевская область - 404 случая;

- Одесская область - 881 случай;

- Полтавская область - 627 случаев;

- Ривненская область - 505 случаев;

- Сумская область - 644 случая;

- Тернопольская область - 403 случая;

- Харьковская область - 1168 случаев;

- Херсонская область - 324 случая;

- Хмельницкая область - 1088 случаев;

- Черкасская область - 747 случаев;

- Черновицкая область - 252 случая;

- Черниговская область - 726 случаев.

Общество
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