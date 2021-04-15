На Сумщине 66 916 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 15 апреля в Сумской области 66 916 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 644 человек (Белопольский район - 37, Бурынский район - 19, Великописаревский район - 2, Глухов – 26, Глуховский район - 15, Конотоп – 27, Конотопский район - 3, Краснопольский район - 2, Кролевецкий район - 41, Лебедин – 24, Лебединский район - 5, Недригайловский район - 4, Ахтырка - 54, Ахтырский район - 9, Путивльский район - 27, Ромны – 25, Роменский район - 21, Середина-Будский район - 15, Сумы - 244, Сумской район - 21, Тростянецкий район - 18, Шостка - 1, Ямпольский район - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 948 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 3 (Конотоп - 1, Лебедин - 1, Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 54 798 человек, из них за минувшие сутки - 529 (Белопольский район - 3, Великописаревский район - 5, Глухов – 15, Глуховский район - 3, Конотоп - 79, Конотопский район - 12, Краснопольский район -7, Кролевецкий район - 9, Недригайловский район - 4, Ахтырка - 76, Ахтырский район - 2, Путивльский район - 21, Ромны - 30 Роменский район - 23, Сумы - 158, Сумской район - 28, Тростянецкий район – 14, Шостка - 31 Шосткинский район - 1, Ямпольский район – 8 ).