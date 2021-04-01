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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Гибель плода у больной COVID-19: сумская полиция открыла производство

Дело гибели плода у больной коронавирусом женщины будет расследовать медицинская комиссия и полиция.

14 апреля во время брифинга начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко, сообщил, что женщину на 30-й неделе беременности в областной перинатальный центр привезла скорая 7 апреля. Накануне у нее повысилась температура. Врачи заподозрили коронавирусную инфекцию, в тот же день ее подтвердили методом ПЦР. Женщину госпитализировали и начали лечение. Свекровь пациентки считает, что схема лечения могла спровоцировать замирание беременности, пишет Суспільне.

«Какие это были лекарства, нам не дают никакой информации. Если бы лекарства закупали, у меня бы остались чеки, или у ее мужа, а так получается, мы не знаем, что кололи. Они не показывают книгу, в которую записывают, что они кололи. Я думаю, что какие-то лекарства вызвали. Это раз. А второе - упущение. Настя лежала сама, раз-два в день кто-то заходил», - говорит свекровь пациентки Елена Ткаченко.

Врачи говорят: действовали исключительно по протоколу. Сбивали высокую температуру и обрабатывали местно нос и горло.

«По несколько раз в день повышалась температура, и нам приходилось применять жаропонижающие средства, полоскание горла, обработку носа - фактически больше ничего ей не применялось. В субботу еще была температура, дважды давали свечу, в воскресенье она пожаловалась на ухудшение шевеления плода. Дежурные врачи проводили дополнительные исследования, записывали сердцебиение, патологии не обнаружили. Обнаружили отсутствие сердечной деятельности у плода утром в понедельник», - говорит медицинская директор областного перинатального центра Виктория Краснокутская.

По информированию родственников, говорит, что не все родственники являются родственниками юридически для медиков. Если заявление напишет сама пациентка или ее муж, то медики покажут копию медицинской документации. Пока такого заявления не было.

Сейчас обстоятельства этого события изучает следствие.

«12 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в Сумах в роддоме во время родов умер новорожденный ребенок. По данному факту возбуждено производство по ч. 2 ст. 140 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником», - говорит старшая инспектор отдела коммуникаций Нацполиции Сумщины Виктория Мкртчян.

Свое расследование будут проводить и медики.

«Женщина лечилась согласно протоколам по ведению беременности при COVID-19. Однако, к сожалению, на фоне высокой температуры у женщины произошло замирание плода, и были проведены искусственные роды. Такое может быть при этом заболевании. Но я подписал приказ о создании при управлении здравоохранения соответствующей комиссии, которая будет разбираться в этой ситуации. Будет разобрана полнота оказания медицинской помощи, а также качество предоставления этой медицинской помощи», - отмечает начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко.

Сейчас в областном перинатальном центре с диагнозом «коронавирус» находятся восемь беременных и две роженицы. Дети, которые родились, здоровые, но пока находятся отдельно от мам.

Общество
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