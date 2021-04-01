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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:56145

Губернатор Сумщины встретился со священниками

Василий Хома встретился с пасторами и епископами протестантских церквей и религиозных организаций Сумской области.

В ходе ознакомительной встречи, которая состоялась в помещении храма религиозной организации евангельских христиан церкви полного Евангелия «Ковчег», главы облгосадминистрации, в частности, обсудил с главами протестантских церквей насущные вопросы, волнующие жителей Сумской области.

Участники встречи совместно помолились за Украинское государство и Сумскую область.

Одной из главных тем общения была пандемия COVID-19.

«Все мы понимаем, что этот вирус нас изменил навсегда. И необходимо строить работу по-другому. И над этим мы постоянно работаем. Это и вакцинация, и открытие отделений в больницах и обеспечение коек кислородом. Верю, что вместе мы преодолеем эту беду», - отметил глава облгосадминистрации.

Василий Хома рассказал участникам встречи также об основных вопросах социально-экономического развития области, на решение которых направляет свои усилия на должности главы облгосадминистрации.

Общество
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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