На скамье подсудимых оказался житель Сумщины за убийство родного брата Недригайловским отделом Роменской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего жителя Роменщины, который лишил жизни своего брата.

Установлено, что событие произошло 25 февраля 2021 года в с. Ракова Сечь Роменского района. В вечернее время пострадавший вернулся с рыбалки, дома его мать вместе с младшим братом распивали спиртные напитки. Мужчина приказал им прекратить пьянствовать и почистить рыбу. Вернувшись домой через 2 часа, он увидел, что застолье продолжается. На этой почве у него возник спор с братом, во время которой младший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил старшего ножом в грудную клетку. От полученной травмы 37-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.