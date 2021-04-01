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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:19287

На Сумщине разоблачен конвертцентр с объемом более 200 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры ликвидировали незаконную деятельность межрегиональной «центра минимизации платежей в бюджет».

Фигуранты уголовного производства с использованием реквизитов подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности предоставляли услуги минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики. Основными клиентами конвертационного центра были строительные предприятия нескольких областей Украины.

Общий ориентировочный объем проконвертированных денежных средств за 2018-2021 годы с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 200 млн грн. Указанная противоправная деятельность привела к фактическому непоступлению в бюджет средств на общую сумму мажет 9 млн гривен.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, по адресам фактического проживания фигурантов, из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 2,5 млн грн, печати подконтрольных предприятий, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерную технику и тому подобное.

Продолжается следствие.

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