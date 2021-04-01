На Сумщине поймали домушника В Конотопский районный отдел полиции обратился 54-летний житель с. Подлипное, что на Конотопщине. Мужчина рассказал полицейским о том, что в течение трех месяцев неизвестный совершил кражу трех межкомнатных дверей и телевизора.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за подобные преступления 39-летний местный житель.

Как установили правоохранители, злоумышленник, предварительно зная, что в доме никто не проживает, решил поживиться чужим имуществом. Путем подбора ключа он проник в дом. Там из ценных вещей нашел только межкомнатные двери, которые самостоятельно демонтировал, и телевизор.

Похищенное изъято работниками полиции и возвращено владельцу.

Сейчас следователями Конотопского районного отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Решение примет суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.