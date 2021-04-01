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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:18260

На Сумщине нашли уникальный артефакт

В селе Воздвиженском на Ямпольщине найден уникальный артефакт.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор Музея Трудового братства Н.Н. Неплюева Валерий Авдасьов, пишет Ямпіль.інфо.

«Я уже рассказывал о незавершененном замысел Н.Н. Неплюева и братьев - воздвигнуть в Воздвиженском большой храм. https://www.facebook.com/valery.avdasev/posts/2337707619684365.

На днях удалось найти памятную мраморную доску этого храма. К сожалению, поврежденную. Она лежала на земле в сотне шагов от моего сада. История ее такая. В 1957 г. на фундаменте непостроенного храма начали строить Дом культуры. В алтарной части храма нашли эту искусно сделанную памятную доску. По словам очевидцев, рабочие увезли ее в дом тогдашнего заместителя председателя колхоза Ивана А., который использовал плиту для хозяйственных нужд. Во дворе бывшего колхозного начальника и была найдена эта вещь. Спасибо своему хорошему соседу Роману Тетюре.

Доска является историческим раритетом. Она должна быть установлена в публичном месте, как память о Трудовом братстве и его благородном замысле», - пишет историк.

Общество
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