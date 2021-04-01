В Сумской детской больнице провели операцию по современной методике На базе Сумского городского центра детской хирургии ортопедии и травматологии КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» начато внедрение новейших техник миниинвазивных эндоскопических оперативных вмешательств с использованием инновационного медицинского оборудования.

Врачами детскими хирургами высшей категории зав. центра Чижиком В.М. и к.м.н. Шевченко М.Ю. был прооперирован ребенок 5 лет с ущемленной паховой грыжей. При этом была использована современная методика польского хирурга профессора Дариуша Патковського - PIRS (percutaneous internal ring suturing) с введением всего одного пупочного порта и чрезкожной прошивки внутреннего пахового кольца. Операция дает замечательный косметический результат, быстрое выздоровление и минимизирует время пребывания ребенка в условиях стационара, сообщили в больнице.