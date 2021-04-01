Управление образование Сумской мэрии продолжает выставлять счета волонтерам из «СББ-Тыл» Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила руководитель волонтерского центра «СББ-Тыл» Валентина Андрияшева.

Сейчас волонтеры плетут сетки для фронта и т.п. в помещении бывшего Клуба юных техников, который город купил у «Сумского НПО» 2,5 года назад, но так и не придумал, что в нем будет. Несмотря на обещания мэра Сум Александра Лысенко разобраться в ситуации, управление образования и науки Сумского горсовета продолжает выставлять счета за коммунальные услуги – более 4 тыс. грн за месяц. Денег у волонтеров едва хватает на покупку материалов.

Для поддержки волонтерского движения (закупка материала) нужны средства:

Приватбанк 5168 7573 7962 1180 Андрияшева Валентина.