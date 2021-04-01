В Сумах проходит чемпионат СБУ по футзалу

Шесть команд-участниц были разделены на две подгруппы. В группу А попали команды УСБУ в Харьковской области, УСБУ в Днепропетровской области и УСБУ в Полтавской области, а в группу В - УСБУ в Сумской области, УСБУ в Запорожской области и ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. По итогам группового этапа по две лучшие команды из каждой подгруппы вышли в полуфинал, а команды, занявшие последние места, сыграют за итоговое пятое место, сообщает АФС.
Результаты матчей группового этапа
Группа А
УСБУ в Харьковской области - УСБУ в Днепропетровской области 4:2
УСБУ в Харьковской области - УСБУ в Полтавской области 3:3
УСБУ в Днепропетровской области - УСБУ в Полтавской области 3:0
1 место - УСБУ в Харьковской области - 4 очка;
2 место - УСБУ в Днепропетровской области - 3 очка;
3 место - УСБУ в Полтавской области - 1 очко.
Группа Б
УСБУ в Запорожской области - УСБУ в Сумской области 0:5
УСБУ в Запорожской области - ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях 1:14
УСБУ в Сумской области - ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях 0:5
1 место - ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях - 6 очков;
2 место - УСБУ в Сумской области - 3 очка;
3 место - УСБУ в Запорожской области - 0 очков.
Расписание матчей плей-офф
14 апреля 2021 / среда /
15:00 - Игра за 5 место - Полтавская область - Запорожская область
16:00 - первый полуфинал - Харьковская область - Сумская область
17:00 - второй полуфинал - Днепропетровская область - Донецкая и Луганская области