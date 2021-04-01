В Сумах проходит чемпионат СБУ по футзалу 13 апреля на паркете манежа СумГУ прошли стартовые поединки отборочного этапа чемпионата Службы безопасности Украины по футзалу во второй зоне.

Шесть команд-участниц были разделены на две подгруппы. В группу А попали команды УСБУ в Харьковской области, УСБУ в Днепропетровской области и УСБУ в Полтавской области, а в группу В - УСБУ в Сумской области, УСБУ в Запорожской области и ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. По итогам группового этапа по две лучшие команды из каждой подгруппы вышли в полуфинал, а команды, занявшие последние места, сыграют за итоговое пятое место, сообщает АФС.

Результаты матчей группового этапа

Группа А

УСБУ в Харьковской области - УСБУ в Днепропетровской области 4:2

УСБУ в Харьковской области - УСБУ в Полтавской области 3:3

УСБУ в Днепропетровской области - УСБУ в Полтавской области 3:0

1 место - УСБУ в Харьковской области - 4 очка;

2 место - УСБУ в Днепропетровской области - 3 очка;

3 место - УСБУ в Полтавской области - 1 очко.

Группа Б

УСБУ в Запорожской области - УСБУ в Сумской области 0:5

УСБУ в Запорожской области - ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях 1:14

УСБУ в Сумской области - ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях 0:5

1 место - ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях - 6 очков;

2 место - УСБУ в Сумской области - 3 очка;

3 место - УСБУ в Запорожской области - 0 очков.

Расписание матчей плей-офф

14 апреля 2021 / среда /

15:00 - Игра за 5 место - Полтавская область - Запорожская область

16:00 - первый полуфинал - Харьковская область - Сумская область

17:00 - второй полуфинал - Днепропетровская область - Донецкая и Луганская области