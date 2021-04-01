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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:25308

Суд будет рассматривать дело о распиле полмиллиона гривен на программе «Безопасный город» в Сумах

16 апреля на 11.30 назначено подготовительное судебное заседание по делу о причинении убытков бюджета на 572 тысяч гривен при выполнении программы по внедрению комплексной системы повышения безопасности граждан и информатизации сферы пассажирских перевозок города Сумы «Безопасный город».

Об этом сообщает Заречный районный суд г. Сумы.

По материалам дела бывший начальник одного из отделов Сумского городского совета обвиняется в том, что воспользовавшись своим служебным положением, создал условия для победы конкретного предприятия. В дальнейшем, зная, что эти работы не выполнены, он утвердил акты выполненных работ и на счет предприятия было перечислено 572 тыс. грн. Однако проведенная экспертиза подтвердила, что разработанные проекты не соответствуют требованиям и не могут быть использованы в работе.

Мужчине предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данному делу обвиняемым также директор указанного предприятия, который путем подделки документов получил неправомерную выгоду (ч. 1 ст. 366 и ч. 5 ст. 27 / ч. 2 ст. 364 УК Украины). По материалам дела мужчину обвиняют в том, что он при пособничестве начальник отдела, подал поддельные документы на участие в тендере. После победы в конкурсе предприятие разработало несоответствующую проектно-сметную документацию по внедрению программы «Безопасный город», за что получил 572 тыс. грн.

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Василь Хома
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