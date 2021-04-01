На Сумщине превышены три показателя для определения региона с широким распространением COVID-19 Начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко разъяснил распределение карантинных зон и при каких условиях Сумщина может выйти из «красной» зоны карантина.

По его словам, сейчас в Сумской области три показателя для определения региона с широким распространением COVID-19 уже несколько недель подряд остаются превышенными.

«Сейчас у нас превышен показатель коэффициента выявления инфицирования. Он должен быть не выше 20%, в Сумской области - 26,7%. Следующий показатель, по которому область отнесена к «красному» уровню эпидопасности - это уровень госпитализации. Он сверхвысокий. Индикаторный показатель - 60%, в области он составляет 92,7%», - сообщил Сергей Бутенко. - И третий показатель - загруженность коек, которые обеспечены кислородом. Он не должен превышать 65%. Однако уже несколько дней подряд этот показатель превышает индикаторный и составляет 69%».

Сергей Бутенко отметил, что нынешняя волна заболевания COVID-19 является более интенсивной и сложной и обратился к жителям области с просьбой ответственно относиться к противоэпидемическим правилам.

Решение об отмене «красного» уровня принимается в случае достижения регионом всех индикаторных показателей, которые удерживаются в течение пяти дней подряд.