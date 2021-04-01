На Сумщину поступит 2280 доз китайской вакцины Coronavac против COVID-19 Информацию о сроках поступления вакцины и кто именно получит прививку сообщил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко во время брифинга.

По его словам, в конце этой недели ожидается получение новой вакцины против COVID-19 - CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

«Речь идет о 2280 дозах для Сумской области», - сообщил Сергей Бутенко.

Как и анонсировал ранее Министр здравоохранения Максим Степанов, первая партия вакцин CoronaVac будет распределена прежде всего среди маломобильных групп населения и их сиделок, социальных работников. Также прививки будет организовано для педагогов, участвующих в организации и проведении ВНО, для украинских олимпийских и паралимпийских спортсменов, готовящихся к Олимпиаде в Токио, представителей Национальной полиции и Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что в Сумской области вакцинация продолжается больше месяца. Сейчас уже фактически завершается третий этап. Активно над этим работали 9 мобильных бригад и 88 стационарных пунктов прививки по всей области.

Медицинские работники, участники боевых действий, учителя, общественные деятели приглашались к вакцинации и по собственному желанию получили прививки.