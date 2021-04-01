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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумський прикордонний загін інформує про порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні

Сумський прикордонний загін в межах контрольованих прикордонних районів Сумської області надійно охороняє український кордон від протиправних посягань. Загальна протяжність держрубежу в Сумській області складає понад 560 км, з них майже 100 км – річкова ділянка.

З метою упередження правопорушенням, Сумський прикордонний загін продовжує інформувати громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань, зокрема нагадує про обмеження, які діють під час використання маломірних суден та інших плавзасобів на прикордонних водоймах.

Так, наразі на прикордонних водоймах в Сумській області з початком навігаційного періоду не облаштовано, як того вимагає постанова КМУ від 27 липня 1997 року «Про прикордонний режим», жодного пункту базування маломірних суден. А тому, об’єкти базування, які встановленим порядком не отримали відповідного дозволу, до експлуатації не допускаються, а зберігання маломірних суден та інших плавзасобів на об’єктах базування, що не отримали дозволу на експлуатацію, забороняється.

У зв’язку з цим, вихід маломірних суден та інших плавзасобів на водойми прикордоння заборонено.
Більш детально про використання власниками маломірних суден та інших плавзасобів в контрольованих прикордонних районах, а також про додаткові тимчасові режимні обмеження можна ознайомитися за посиланнями:
- про прикордонний режим;
- про додаткові тимчасові режимні обмеження.

Прикордонники звертають увагу мешканців прикордоння та громадян на необхідність дотримання вимог чинного законодавства щодо порядку використання маломірних суден та інших плавзасобів на водоймах прикордоння.
Нагадуємо, що за порушення прикордонного режиму наступає адміністративна відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.

 
 
Общество
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