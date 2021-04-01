В Сумах спасатели освобождали из решетки ногу 10-летнего мальчика 13 апреля в 16:54 в Службу спасения поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Шишкаревская в Сумах.

На место происшествия был направлен дежурный караул группы специальной пожарной техники.

Прибыв на место, спасатели установили, что во время игры нога ребенка застряла в решетке вентиляционного приямка дома, после чего 10-летний мальчик не смог ее самостоятельно освободить. Работники Службы спасения с помощью гидравлических ножниц разжали прутья решетки и достали ногу парня, который от госпитализации отказался.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.