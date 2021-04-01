Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:15207

Хто переміг в регіональному етапі Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») на Сумщині

Підбито підсумки регіонального етапу Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (молодша вікова група) Сумської області.

Учасники конкурсу у своїх звітах висвітлили результати пошукової, благодійної та волонтерської роботи за 2020/2021 навчальний рік.

Активну участь у конкурсі взяли рої молодшої вікової групи закладів загальної середньої та позашкільної освіти Білопільської, Кролевецької, Роменської, Сумської, Шосткинської, Тростянецької міських рад та Великописарівської селищної ради.

Переможцями конкурсу стали: рій «Соколята» Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Роменської міської ради, керівник Ольга КОРОЛЬ; рій «Козачата» Білопільського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад № 4 Білопільської міської ради, керівник Тетяна ХИЖНЯК; рій «Вільненські козачата» Вільненського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти Великописарівської селищної ради, керівник Алла МАЛЬЦЕВА.

Вітаємо переможців та бажаємо подальшої успішної роботи щодо залучення учнівської молоді до комплексу заходів у межах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в закладах освіти області.

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Чим небезпечні укуси кліщів і як вберегтися від них?
Вчера 12:40
В епіцентрі боротьби: сумські журналісти побували у відділенні, де лікують хворих на Covid-19
12.04.2021 18:03
На Сумщине коронавирусная статистика идет вниз: итоги недели
12.04.2021 15:09
Долги за коммунальные услуги: какую ответственность несут потребители
09.04.2021 16:09
На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
07.04.2021 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.