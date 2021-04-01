Хто переміг в регіональному етапі Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») на Сумщині Підбито підсумки регіонального етапу Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (молодша вікова група) Сумської області.

Учасники конкурсу у своїх звітах висвітлили результати пошукової, благодійної та волонтерської роботи за 2020/2021 навчальний рік.

Активну участь у конкурсі взяли рої молодшої вікової групи закладів загальної середньої та позашкільної освіти Білопільської, Кролевецької, Роменської, Сумської, Шосткинської, Тростянецької міських рад та Великописарівської селищної ради.

Переможцями конкурсу стали: рій «Соколята» Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Роменської міської ради, керівник Ольга КОРОЛЬ; рій «Козачата» Білопільського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад № 4 Білопільської міської ради, керівник Тетяна ХИЖНЯК; рій «Вільненські козачата» Вільненського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти Великописарівської селищної ради, керівник Алла МАЛЬЦЕВА.

Вітаємо переможців та бажаємо подальшої успішної роботи щодо залучення учнівської молоді до комплексу заходів у межах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в закладах освіти області.