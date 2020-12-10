Губернатор Сумщины снова в ТОП-5 по зарплате Сколько в марте заработали главы областных государственных администраций – на инфографике «Слово и дело».

Уже не первый месяц самую высокую зарплату получает руководитель Луганской ОГА Сергей Гайдай. В марте ему начислили 104 тыс. 393 грн: оклад, надбавки и зарплата за время командировок.

Большинство других глав областных администраций заработали от 50 до 57 тысяч гривен. Глава Сумской ОГА Василий Хома на втором месте - заработал 57 тыс. 614 грн (в феврале он был пятым, в январе – тоже вторым), глава Ривненской ОГА Виталий Коваль – 57 тыс. 619 грн.

Чуть больше 57 тыс. грн заработали руководитель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук, глава Харьковской ОГА Айна Тимчук, глава Киевской ОГА Василий Володин, глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким.

Самая низкая зарплата в прошлом месяце была у Сергей Гамалия из Хмельницкой обладминистрации – 48 тыс. 289 грн.