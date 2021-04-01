В центре Сум остановились троллейбусы Обрыв троллеи на Покровской площади вызвал обесточивание участка Героев Сумщины - ул. Харьковская - ул. Петропавловская.

Сейчас с 11:20 движение троллейбусов остановлено в обоих направлениях. На месте уже работает аварийная бригада КП СГС «Электроавтотранс».

Просим пассажиров планировать маршруты поездок с учетом ситуации, пишут на странице предприятия в Фейсбуке.