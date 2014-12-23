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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:17408

Мэр Сум не сдержал очередное обещание

В январе прошлого года мэр Сум Александр Сум обещал, что женскую консультацию на ул. Набережная р. Стрелки выселять не будут.

Тогда по его словам, закрытие медицинского учреждения не планируется, а распространенное сообщение базируется лишь на сплетнях, и никоим образом не подтверждено официальным источником.

Как сообщила директор КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва, вопрос о закрытии или ликвидации женской консультации по адресу ул. Набережная реки Стрелки, 20, не рассматривается вообще.

Прошел год, и помещение решением горсовета передали в оперативное управление и на баланс управлению образования и науки. Там планируют разместить Городской центр профессионального развития педагогических работников. Это относительно новая структура, которая была создана по решению сессии горсовета летом 2020 года вместо прежнего информационно-методического центра при управлении образования, который до этого размещался в помещении школы № 30.

Напомним, что для открытия женской консультации в 2016 году в помещении на ул. Набережной р. Стрелки, 20, проводился капремонт с заменой коммуникаций, сантехники, обустройством кабинетов и т.п., на который из горбюджета было потрачено около 1 млн. грн., не считая мебели и оборудования. До тог8о там была детская поликлиника, которую перевели в поликлинику № 3 на Ильинской.

Общество Женская консультация
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