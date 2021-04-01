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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:48383

В Сумах водитель едва не столкнулся с патрульным автомобилем (видео)

На улице Харьковской водитель автомобиля Opel едва не спровоцировал ДТП со служебным автомобилем патрульной полиции.

Стражи порядка сразу остановили легковой автомобиль. Мужчина был уверен, что включал указатель поворота соответствующего направления. Инспекторы же показали ему видео с регистратора, где было снято, как во время перестроения, он не включил указатель поворота соответствующего направления и не убедился в безопасности выполнения своего маневра, чем заставил патрульных резко затормозить и изменить направление движения, чтобы избежать столкновения.

«Вы просто попали в «слепую» зону. Я вас не увидел», - именно так он в дальнейшем пытался оправдать свой маневр на дороге.

На водителя патрульные составили административный материал по ч. 4 ст. 122 (Создание аварийной обстановки) КоАП. Решение будет принимать суд.

За создание аварийной обстановки установлена административная ответственность: штраф в размере 1445 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Досуг
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