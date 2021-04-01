В Сумах водитель едва не столкнулся с патрульным автомобилем (видео)

Стражи порядка сразу остановили легковой автомобиль. Мужчина был уверен, что включал указатель поворота соответствующего направления. Инспекторы же показали ему видео с регистратора, где было снято, как во время перестроения, он не включил указатель поворота соответствующего направления и не убедился в безопасности выполнения своего маневра, чем заставил патрульных резко затормозить и изменить направление движения, чтобы избежать столкновения.
«Вы просто попали в «слепую» зону. Я вас не увидел», - именно так он в дальнейшем пытался оправдать свой маневр на дороге.
На водителя патрульные составили административный материал по ч. 4 ст. 122 (Создание аварийной обстановки) КоАП. Решение будет принимать суд.
За создание аварийной обстановки установлена административная ответственность: штраф в размере 1445 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.