На Сумщине сообщено о подозрении лесничему, из-за которого незаконно срублено деревьев на 3 миллиона На Сумщине сообщено о подозрении главному лесничему, из-за служебной халатности которого незаконно срублено деревьев на 3,2 млн грн.

Сумской областной прокуратурой 13 апреля сообщено о подозрении главному лесничему Ямпольского дочернего агролесохозяйственного предприятия «Ямпольский агролесхоз», из-за служебной халатности которого интересам государства нанесен ущерб в размере 3,2 млн грн (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый в 2019 году неверно отметил координаты, по которым было выдано лесорубный билет и проведено рубку деревьев на земельном участке площадью 1,2 га на территории Марчихина-Будского сельского совета.

Согласно заключению экспертизы, из-за допущенной главным лесничим ошибки было незаконно срублено 333 дерева, которые не подлежали вырубке, на общую сумму 3,2 млн грн.

Противоправную деятельность лица разоблачено Следственным управлением Нацполиции совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.