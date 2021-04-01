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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Шостке участковые поймали магазинного вора

Злоумышленник украл с полок магазина универсальный ключ-головку и портативную колонку.

О краже из магазина в полицию сообщил представитель администрации торгового заведения. Мужчина рассказал, что, просматривая запись с камер видеонаблюдения, он увидел, как один из посетителей взял с полок магазина универсальный ключ-головку и портативную колонку. Не уплатив за товар, неизвестный покинул их торговое заведение.

Опираясь на видео с камер видеонаблюдения участковые офицеры полиции быстро установили злоумышленника. Им оказался 34-летний житель Шостки. Мужчину разыскали, допросили и он сознался в содеянном. По его словам, похищенный товар он сразу продал, а деньги потратил на свои нужды.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Окончательное наказание ему определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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