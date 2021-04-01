Мэр Сум снова обещает избавить сумчан от маршруток Зато заговорил о б/у автобусах из Европы.

На странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке появился очередной опус о маршрутках.

«Продолжаем говорить об общественном транспорте в Сумах.

Прочитал все комментарии под предыдущими постами, позже на все отвечу отдельно.

Сегодня - о маршрутках и автобусах. Все, кто не любит маршрутки, могут радоваться - через десять месяцев большинство их исчезнет с улиц.

В декабре этого года нас ждет новый транспортный конкурс для частных перевозчиков.

Одним из условий участия в нем будет перевозки пассажиров именно автобусами. Частные перевозчики должны будут приобрести новые автобусы средней вместимости (до 40 человек).

Автобусы большой вместимости (до 100 чел.), которые примут участие в конкурсе, могут быть как новыми, так и восстановленными.

Но эти автобусы должны отвечать всем критериям безопасности и экологичности.

Стоимость нового большого автобуса достаточно высока, а вот восстановленные европейские автобусы перевозчики смогут приобрести.

Городские власти также будет обязательно покупать автобусы для нашего коммунального предприятия «Электроавтотранс».

Напоминаю, что в конце года городской совет примет новую программу развития коммунального транспорта на последующие годы.

В таком случае в 2022 году мы сможем приобрести как минимум 12-15 автобусов различной вместимости - как средней, так и большой. Дальше - больше.

Что еще изменится после нового транспортного конкурса? Изменятся маршруты и способ оплаты и многое - об этом в следующем посте», - написал он.