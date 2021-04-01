Мэр Сум снова обещает избавить сумчан от маршруток

На странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке появился очередной опус о маршрутках.
«Продолжаем говорить об общественном транспорте в Сумах.
Прочитал все комментарии под предыдущими постами, позже на все отвечу отдельно.
Сегодня - о маршрутках и автобусах. Все, кто не любит маршрутки, могут радоваться - через десять месяцев большинство их исчезнет с улиц.
В декабре этого года нас ждет новый транспортный конкурс для частных перевозчиков.
Одним из условий участия в нем будет перевозки пассажиров именно автобусами. Частные перевозчики должны будут приобрести новые автобусы средней вместимости (до 40 человек).
Автобусы большой вместимости (до 100 чел.), которые примут участие в конкурсе, могут быть как новыми, так и восстановленными.
Но эти автобусы должны отвечать всем критериям безопасности и экологичности.
Стоимость нового большого автобуса достаточно высока, а вот восстановленные европейские автобусы перевозчики смогут приобрести.
Городские власти также будет обязательно покупать автобусы для нашего коммунального предприятия «Электроавтотранс».
Напоминаю, что в конце года городской совет примет новую программу развития коммунального транспорта на последующие годы.
В таком случае в 2022 году мы сможем приобрести как минимум 12-15 автобусов различной вместимости - как средней, так и большой. Дальше - больше.
Что еще изменится после нового транспортного конкурса? Изменятся маршруты и способ оплаты и многое - об этом в следующем посте», - написал он.