В Сумах установлены туристические информационные стелы По инициативе управления стратегического развития города две туристические информационные стелы установлены на центральных улицах Сум.

Они содержат информацию о памятниках архитектуры и карту доступных туристических объектов, которые находятся рядом. Одна из них располагается возле «Агентства промоции «Сумы» на улице Соборной, другая - на пл. Покровской.

Стелы являются инклюзивными - на них используется шрифт Брайля.

Они оформлены в соответствии с брендированием города. «Кассеты» стел выполнены с помощью алюминиевого композита, что позволяет при необходимости легко и быстро их менять.

Туристические стелы указывают дорогу к той или иной достопримечательности архитектуры или уникальной туристической локации города и служат помощниками для туристов и гостей города.