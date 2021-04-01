Оценку сумского стадиона «Юбилейный» в более чем 300 млн грн признали недостоверной Оценку сумского стадиона Юбилейный в более чем 300 млн гривен центр судебной экспертизы признал недостоверной.

Об этом сообщила начальник Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Сумской области Марина Рудь, пишет Sumy.Today.

Речь идет об оценке стадиона, а точнее, 99,98% корпоративных прав ООО «Сумиспортинвест», которому принадлежит стадион «Юбилейный». Эту оценку сделала Гильдия оценщиков Украины по заказу «Сумского НПО» - бывшего владельца данной доли корпоративных прав.

Как сообщал экс-гендиректор «Сумского НПО» и отец его бенефициарного владельца Владимир Лукьяненко-старший, Гильдия оценщиков определила рыночную стоимость стадиона в 325,145 млн гривен, что в 40 раз дороже, чем стадион продали.

По информации Марины Рудь, на оценку Гильдии исполнительная служба заказала рецензию в научно-исследовательском центре судебной экспертизы.

«Общий вывод дословно: «Отчет является необъективным, некачественным, недостоверным, поскольку не соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества, является некачественным и не может быть использован. Эта рецензия датировано 9 апреля 2021 года», - сообщила г-жа Рудь.

На вопрос, будет ли исполнительная служба инициировать лишение лицензии Гильдии оценщиков Украины после такой рецензии, Марина Рудь ответила, что вопрос пока решается.